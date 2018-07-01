29 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на веранде бара "Авиатор" (ул. Челюскинцев, 1А) начнется четырнадцатая международная лекция CreativeMornings.

В п. Московский Тюменского района на кордодроме СК "Московский" пройдет открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту.

В с. Шорохово Исетского района пройдет чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту.

Этот день в истории:

В 1586 году была основана Тюмень.

В 1889 году завершено строительство Никольской церкви в селе Утешево Городской волости Тюменского уезда Тобольской губернии. Церковь строилась на средства купцов Кухтериных.

В 1899 году в Гааге завершилась первая в истории мирная конференция.

В 1942 году в СССР учреждены ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского.

В 1949 году первый регулярный телепрогноз погоды начал транслироваться BBC.

В 1994 году тюменскому писателю, автору более 40 книг, члену Союза писателей России Константину Лагунову присвоено звание почетного гражданина города Тюмени.