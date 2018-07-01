30 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в районе ЖК "Апрель" (ул. Федюнинского, 10-а, стр. 3, возле гаражного кооператива) начнется торжественное открытие нового арт-объекта.

В Тюмени в центре "Аванпост" пройдет четвертая смена "Старая Застава" ОСПЛ "Ратники".

Этот день в истории:

В 1759 году родился Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин), один из почитаемых святых Русской православной церкви.

В 1863 году родился Генри Форд, американский промышленник.

В 1898 году в Москве торжественно открыта первая городская канализация.

В 1930 году состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу. Победила сборная Уругвая.

В 1948 году родилась Ирина Винер - заслуженный тренер России и Узбекистана по художественной гимнастике.

В 1964 году завершено строительство первой буровой №500 на Трехозерном месторождении нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.