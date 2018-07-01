30 июля - события дня
В Тюмени в 14 часов в районе ЖК "Апрель" (ул. Федюнинского, 10-а, стр. 3, возле гаражного кооператива) начнется торжественное открытие нового арт-объекта.
В Тюмени в центре "Аванпост" пройдет четвертая смена "Старая Застава" ОСПЛ "Ратники".
Этот день в истории:
В 1759 году родился Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин), один из почитаемых святых Русской православной церкви.
В 1863 году родился Генри Форд, американский промышленник.
В 1898 году в Москве торжественно открыта первая городская канализация.
В 1930 году состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу. Победила сборная Уругвая.
В 1948 году родилась Ирина Винер - заслуженный тренер России и Узбекистана по художественной гимнастике.
В 1964 году завершено строительство первой буровой №500 на Трехозерном месторождении нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.