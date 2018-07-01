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Собак и кошек из приюта можно будет увидеть на Цветном бульваре

Общество, 08:23 28 июля 2018

фото: Приют ''Лучший друг''

Собак и кошек из приюта "Лучший друг" можно будет увидеть на Цветном бульваре 28 июля. Акция-презентация приюта должна помочь обрести животным новый дом.

С 11 часов утра на площадке "Лучшего друга" будут рисовать мехенди, продавать хендмейд-игрушки - половина выручки за которые пойдет на нужды приюта. Также горожане смогут просто пообщаться с хвостатыми представителями приюта. На акцию можно принести крупы, корма и амуницию, отмечают организаторы.

Также для проведения этой акции зоозащитникам понадобится помощь автолюбителей, чтобы привезти и увезти животных и реквизит с ММС в центр города и обратно. Желающие могут позвонить по номеру 8-999-549-44-50.

Напомним, приют "Лучший друг" существует за счет пожертвований людей и деятельности волонтеров. Животным в приюте регулярно нужны крупы - 25кг в день (геркулес, пшено, макароны, пшеничная). Также волонтеры будут рады помощи в обустройстве территории рядом с приютом – нужны техника, рабочие руки, строительные материалы и будки. Со списком потребностей приюта можно познакомиться в группе "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".

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