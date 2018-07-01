Тюменская "Молодость" - лучший документальный короткометражный фильм

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Документальная картина "Молодость", снятая представители молодежных организаций Тюмени, получила поддержку в размере 120 тыс. рублей и награды в пяти номинациях.

В индивидуальном зачете тюменская команда обошла коллег из Екатеринбурга, Челябинска и Москвы.

На разработку идеи, концепции, сценария, съемку и монтаж у молодых людей было всего 72 часа, а съемочной площадкой стали улицы столицы Тюмени. Ребята сняли кино о молодости, молодежи и духе времени. О мечтах, счастье и том, как каждый желает быть услышанным. В картине приняли участие известные жители областной столицы: шоумен Эдуард Гонгадзе, блогер и певец Евгений Кисляк, художник, автор комикса "Собрание" Александр Капустин.

Над короткометражной лентой работали всего пять человек: Кирилл Киреев, Иван Кармацкий, Алёна Нечетова, Юлия Кисилева и Нина Копылова — представители мультицентра "Моя территория", молодежного театрального центра "Космос" и студенческого медиацентра InMedia.

Фильм взял награды в следующих номинациях: "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучший сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший режиссер", "Лучший оператор" и специальный приз от партнеров конкурса.

На данный момент решается судьба картины, у авторов есть выбор оставить кино для участия в других фестивалях или согласиться на продвижение в сети. Если тюменцы выберут фестивали, то картина еще год не будет доступна для широкой публики: обязательным условием участия чаще всего является отсутствие выгрузки в сеть.

Отметим, что конкурсные работы оценивали только федеральные эксперты, среди них кинопродюсер Алексей Первухин и режиссер и креативный продюсер Олег Степченко. Кроме денежного вознаграждения тюменцы получили возможность пройти стажировку в русской фильм группе и принять участие в съемках полнометражных федеральных проектов.

По словам авторов картины, выигранные деньги пойдут на возмещение расходов во время съемочного процесса. Кроме того, авторы фильма запустили флешмоб молодости в социальных сетях. Под хэштегами #молодость72 и #снятьза72 тюменцы делились своим пониманием этого термина, рассказывали жизненные истории, связанные с этим периодом. Всего за одну ночь к флешмобу присоединились более ста человек, а записи в сумме набрали более 10 тыс. отметок "мне нравится". Самые яркие цитаты вошли в фильм в сцену после титров.

Напомним, "Снять за 72" — это конкурсный проект для представителей киноиндустрии от Центра развития регионального кино "Медиаполис". В этом году на конкурс поступило более 150 заявок со всех городов России, пишет "Мегатюмень".