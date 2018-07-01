Благодаря голышмановским школьникам в поселке появилась "скамейка-балалайка"

Голышмановская школа №2. Фото: Родительский клуб школы 2 р.п. Голышманово Голышмановская школа №2. Фото: Родительский клуб школы 2 р.п. Голышманово

"Скамейку-балалайку" установили на территории школы №2 пос. Голышманово. Авторы проекта - восьмиклассники Ангелина Фокина и Алексей Стыжных.

Торжественную церемонию открытия нового арт-объекта провели сами ребята.

"У нас с одноклассниками было много идей и любая достойна воплощения. Делали эскизы, макеты. Остановились на скамейке-балалайке. Реализовать проект ребятам помог мастер холодной ковки Петр Кузнецов, в подмастерьях у него оказался бывший выпускник нашей школы", - рассказал Алексей Стыжных.

"Деревянную" часть работ выполнили родители, красили скамейку сами ребята. Благодаря "балалайке" в школе родилась новая традиция: если хочешь стать творческим человеком – завяжи ленточку на скамейке, и мечта сбудется.

"Следующей станет "Скамейка успеха" в виде пятачка. Все же знают примету – перед экзаменом положишь монету на удачу, и все будет хорошо! Будет скамейка-пятачок, сможем посидеть на ней перед контрольной, выпускники – перед экзаменом", - поделилась планами Ангелина.

Как пишет "Тюменская область сегодня", школа №2 в Голышманово отличается от других необычной архитектурой, скорее похожа на замок. Теперь положено начало аллее счастливых лавочек.