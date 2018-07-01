Тюменские врачи помогли малышу с редкой формой аллергии

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Врачи тюменской областной клинической больницы №2 смогли помочь юному тюменцу с редкой формой аллергии. В детский стационар ОКБ №2 обратились родители четырехлетнего мальчика с жалобами на светобоязнь и боль в глазах, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Офтальмологи диагностировали у малыша выраженные дистрофические изменения роговицы и язву роговицы на левом глазу. При этом конъюктива была иссушена до состояния пергамента. Причиной этого состояния стали авитаминоз и белково-энергетическая недостаточность.

В полтора года у малыша проявилась аллергическая реакция на большинство видов белка, в том числе молочный, соевый и пшеничный. Строгая диета спровоцировала потерю аппетита. Из-за этого иммунитет ребенка ослаб, мальчик часто болел. С таким случаем за многолетнюю практику медики столкнулись впервые.

Стало ясно: если лечить только офтальмологическое заболевание, то улучшение будет кратковременным. К работе со сложным пациентом врачи ОКБ №2 привлекли не только врачей своей клиники, но и специалистов Тюменского государственного медицинского университета.

" Поставив задачу не просто справиться с конкретным заболеванием, а в корне улучшить качество жизни пациента, врачи и родители смогли подобрать действенные лекарства и разнообразить рацион. К выписке он уже с аппетитом кушал отварные говядину и телячий язык, при этом без каких-либо аллергических реакций", - рассказала детский врач-офтальмолог ОКБ №2 Виктория Алекина.

В результате комплексной терапии язва успешно зарубцевалась, а слизистая оболочка глаз начала восстанавливаться. Малыша уже выписали из стационара.