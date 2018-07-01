Мастер-класс по вязанию заинтересовал детей из реабилитационного центра

фото: Мастерская Жизни "Vivo" фото: Мастерская Жизни "Vivo"

Мастер-класс по вязанию состоялся в филиале центра социальной реабилитации "Семья" при бывшем детдоме в селе Борки.

Воспитанники дома вместе с волонтерами общественной организации "Тепло души — детям сиротам" и волонтерской организацией "Клубок надежды" учились вязать одежду для кукол. Также ребята попробовали связать фенечки, подстаканники из трикотажной пряжи. Все они получили в подарок пряжу и крючки, чтобы в свободное время оттачивать полученные навыки.

Как пишет "Вслух.ру", благотворительный проект "Клубок надежды" вяжет одежду и пледы для детей, которые остались без родителей и передает их безвозмездно сиротам. На сегодняшний день у волонтеров налажен контакт с тремя учреждениями: перинатальным центром (ул. Даудельная, 1), Домом ребенка (ул. Кузнецова, 5) и детским домом инвалидов в деревне Успенка. Волонтеры планируют развивать сотрудничество с учреждениями города и области.

Проекту регулярно требуется поддержка, всех, кто умеет вязать, шить или просто готов финансово помочь (деньги нужны, преимущественно, на покупку пряжи), зовут присоединиться к команде волонтеров. Сделать это можно в официальной группе проекта "Клубок надежды" "ВКонтакте".