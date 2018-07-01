Идеи для социальной рекламы принимаются до конца июля
Заявки на конкурс социальной рекламы проекта "Шанс" принимаются до 30 июля. Сценарии социальных продуктов необходимо прислать на электронную почту руководителя проекта Любови Бровко.
Предполагается, что уже в начале августа состоится питчинг, на котором участники презентуют идеи. По итогу конкурса организаторы воплотят в жизнь шесть идей: четыре видеоролика и две фотоистории. Авторы лучших сценариев видеороликов получат денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей, а фотопроектов — 2,5 тыс. рублей.
Идеи для видео или фотоисторий принимаются по шести направлениям: профилактика шоплифтинга, суицидальных и протестных настроений, алкогольной, табачной и наркотической зависимостей.
Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу, созданную медианаставниками в 2017 году, можно найти на сайте шанс72.рф, или в группе во "Вконтакте".
Напомним, что конкурс социальной рекламы проекта "Шанс" проходит уже в третий раз. За два года было создано 20 видеороликов, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров в сети Интернет. А фотовыставку "В пьянстве нет героизма" посетило более 70 тысяч человек, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".