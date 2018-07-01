Идеи для социальной рекламы принимаются до конца июля

фото: ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень фото: ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень

Заявки на конкурс социальной рекламы проекта "Шанс" принимаются до 30 июля. Сценарии социальных продуктов необходимо прислать на электронную почту руководителя проекта Любови Бровко.

Предполагается, что уже в начале августа состоится питчинг, на котором участники презентуют идеи. По итогу конкурса организаторы воплотят в жизнь шесть идей: четыре видеоролика и две фотоистории. Авторы лучших сценариев видеороликов получат денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей, а фотопроектов — 2,5 тыс. рублей.

Идеи для видео или фотоисторий принимаются по шести направлениям: профилактика шоплифтинга, суицидальных и протестных настроений, алкогольной, табачной и наркотической зависимостей.

Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу, созданную медианаставниками в 2017 году, можно найти на сайте шанс72.рф, или в группе во "Вконтакте".

Напомним, что конкурс социальной рекламы проекта "Шанс" проходит уже в третий раз. За два года было создано 20 видеороликов, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров в сети Интернет. А фотовыставку "В пьянстве нет героизма" посетило более 70 тысяч человек, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".