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Народные дружинники присматривают за детьми на улицах Бердюжья

Общество, 17:52 28 июля 2018

архивное фото: ИА "Тюменская линия"

Центр села Бердюжье, где расположен фонтан и карусель - место притяжения всех ребят. Обеспечивают их безопасность - народные дружинники. Общественники дежурят с мая по сентябрь.

И забот бывшим педагогам, бухгалтерам, финансистам, железнодорожникам, медицинским работникам хватает: вот мама отвлеклась на телефонный звонок, а сынок тем временем забрался на бортик чаши фонтана; а тут ребята постарше начали гонять первоклашек с качелей. Дружинники всех знают в лицо и реагируют оперативно.

"Около шести лет назад бывшая глава сельской администрации Ирина Фадеева вместе с местной полицией решила создать добровольную народную дружину. Так и появился наш отряд. Сейчас в нем девять человек: двое мужчин и семь женщин. Берем к себе только тех, кто инициативен и любит людей. А любить людей, знаете ли, тоже не всякий способен", – рассказала дружинница Ольга Денисенко.

Дружинники не только следят за порядком, но и как могут и умеют развлекают детвору., пишет "Тюменская область сегодня".

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