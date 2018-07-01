Народные дружинники присматривают за детьми на улицах Бердюжья

архивное фото: ИА "Тюменская линия" архивное фото: ИА "Тюменская линия"

Центр села Бердюжье, где расположен фонтан и карусель - место притяжения всех ребят. Обеспечивают их безопасность - народные дружинники. Общественники дежурят с мая по сентябрь.

И забот бывшим педагогам, бухгалтерам, финансистам, железнодорожникам, медицинским работникам хватает: вот мама отвлеклась на телефонный звонок, а сынок тем временем забрался на бортик чаши фонтана; а тут ребята постарше начали гонять первоклашек с качелей. Дружинники всех знают в лицо и реагируют оперативно.

"Около шести лет назад бывшая глава сельской администрации Ирина Фадеева вместе с местной полицией решила создать добровольную народную дружину. Так и появился наш отряд. Сейчас в нем девять человек: двое мужчин и семь женщин. Берем к себе только тех, кто инициативен и любит людей. А любить людей, знаете ли, тоже не всякий способен", – рассказала дружинница Ольга Денисенко.

Дружинники не только следят за порядком, но и как могут и умеют развлекают детвору., пишет "Тюменская область сегодня".