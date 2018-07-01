В Сладковском районе начали бороновать озера

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На озерах Сладковского района началось боронование дна - местные рыболовы улучшают кормовую базу. По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, боронование озерного дна происходит впервые.

"Раньше у нас просто не хватало мощностей для такого дела. После приобретения в этом году большого катера, способного тащить за собой тяжелый плуг, процесс, как говорится, пошел. Занимает он 6-8 часов в день. Наши сиговые, та же пелядь, питается планктоном и мелкими рачками, которые зачастую живут на дне, но после боронования вся эта взвесь поднимается и корма у рыбы становится больше", - отметил он.

Также в Сладково завершается модернизация завода по товарному выращиванию рыбы. Оборудование позволяет выращивать различные виды рыб и даже водных беспозвоночных.