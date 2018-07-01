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День города продолжится в Антипино цыганскими песнями и шоу барабанщиков 29 июля

Общество, 19:16 28 июля 2018

фото: Ансамбль цыганской песни "Милай"

В Антипино День города отметят цыганскими песнями и шоу барабанщиков 29 июля. На площади Дома культуры "Поиск" в 17 часов начнется праздничная программа "Поем мы песни о Тюмени".

Специальными гостями будут ансамбль цыганской песни "Милай" и захватывающее шоу барабанщиков "ХитБит". На протяжении всего праздника будут работать разнообразные интерактивные площадки, на которых можно будет не только развлечься, но и заработать памятные сувениры от организаторов праздника.

"Мы подготовили несколько площадок для гостей разного возраста. Например, "Веселый уголок" - интерактивная площадка для самых маленьких. Малыши смогут провести время в мягком, ярком уголке с сухим бассейном, различными мягкими напольными качелями и самой веселой клоунессой", - рассказали организаторы.

Для любителей красочных фото будет работать "Летняя фотозона", где каждый желающий может почувствовать себя моряком, в летней морской пучине. Помимо всего прочего, гости праздника смогут проверить свои знания о Тюмени в интеллектуальном поединке и получить памятные призы за правильные ответы. Завершится концертная программа ярким концертным номером и фонтаном из разноцветного конфетти, сообщает "АиФ - Западной Сибири".

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