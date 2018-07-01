Тюменский коллектив выступит на фестивале Estivades в Бельгии

фото: Хореографическая мастерская Александры Балецкой фото: Хореографическая мастерская Александры Балецкой

Резидент молодежного театрального центра "Космос" - хореографическая мастерская Александры Балецкой - выступит на фестивале Estivades, который пройдет в Бельгии с 3 по 10 августа.

Тюменский коллектив представит на международной сцене спектакль-синтез "Каренина" по мотивам романа Льва Толстого, в котором танец, театр, вокал и музыка существуют в рамках одного действия.

Программа фестиваля построена по принципу "театра без границ" и представляет собой свободное взаимодействие жанров и направлений, актеров и зрителей, различных стран и культур.

"Мы прошли отбор в Международной ассоциации любительских театров и среди всех участников фестиваля стали единственной хореографической командой. Это первые зарубежные гастроли моей мастерской и, мне кажется, новая ступень для развития коллектива. Очень полезный опыт — сравнить себя с театрами Европы, на которые мы равняемся, а также представить в Бельгии русскую культуру с ее танцем и песнями о любви", — поделилась руководитель коллектива Александра Балецкая.

Как пишет "Мой портал" , международный фестиваль театрального творчества Estivades проходит каждые три года с 1988 года в Бельгии. Кроме России, в нем примут участие коллективы из Швейцарии, Квебека, Италии, Монако, Бельгии, Франции, Испании, Литвы и Марокко.