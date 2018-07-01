Экстремальный забег "Путь к Победе" пройдет в Сладково

архивное фото проекта "Путь к Победе" архивное фото проекта "Путь к Победе"

Экстремальный забег с искусственными и естественными препятствиями пройдет на территории озера Власово 4 августа в 9 часов. Марафон "Путь к Победе" приурочен к празднованию 95-летия Сладковского района.

Пробежать полосу с препятствиями могут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Преодолеть трехкилометровую трассу жителей района приглашают во второй раз. В 2017 году марафон получил поддержку грантового конкурса "Моя идея", тогда дистанцию пробежали 100 человек.

Как пишет "Мегатюмень", этим летом, кроме жителей Сладковского района, ожидаются участники из Ишима, Армизона, Омутинки и Голышманово. По прогнозам организаторов, трассу попытаются покорить 150 марафонцев, а по болеть за них съедутся около 2 тыс.500 зрителей.

"В прошлом году мы впервые провели марафон и увидели, как он понравился участникам. Наш забег сплочает людей, объединяет. Они готовятся к марафону за месяц. Да, подобные проекты проходят в крупных городах, но для обычного сельского жителя нет возможности посещать их, поэтому событие уникально для нашего района", — пояснила организатор марафона "Путь к Победе" Надежда Миронова.

Желающим принять участие в марафоне необходимо собрать команду из 6 человек и подать заявку по телефону 8-3455-52-39-84 или отправить ее на электронный адрес.

Подробную информацию о проекте можно найти в группе проекта в социальной сети Вконтакте.