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Завод "Стеклотех" предлагает обсудить закон об экологическом сборе

Экономика, 09:29 29 июля 2018

Фото www.stekloteh.com

В России создана ассоциация производителей стеклянной тары, одним из учредителей стал завод "Стеклотех". В ближайшей перспективе тюменцы предложат коллегам обсудить закон об экологическом сборе. Об этом рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"Раньше это называлось цеховая солидарность. Дело в том, что сегодня выходит много законопроектов, которые регулируют тот или иной вид деятельности. И не все мнения заинтересованных сторон зачастую учитываются. Кроме того, голос десяти предприятий слышен гораздо громче, чем одного. Поэтому мы намерены принимать участие в разработке государственной промышленной политики в области производства стеклянной тары", - отметила она.

Также одной из задач ассоциации станет продвижение темы сбора использованной стеклотары.

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