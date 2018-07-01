Завод "Стеклотех" предлагает обсудить закон об экологическом сборе

Фото www.stekloteh.com Фото www.stekloteh.com

В России создана ассоциация производителей стеклянной тары, одним из учредителей стал завод "Стеклотех". В ближайшей перспективе тюменцы предложат коллегам обсудить закон об экологическом сборе. Об этом рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина.

"Раньше это называлось цеховая солидарность. Дело в том, что сегодня выходит много законопроектов, которые регулируют тот или иной вид деятельности. И не все мнения заинтересованных сторон зачастую учитываются. Кроме того, голос десяти предприятий слышен гораздо громче, чем одного. Поэтому мы намерены принимать участие в разработке государственной промышленной политики в области производства стеклянной тары", - отметила она.

Также одной из задач ассоциации станет продвижение темы сбора использованной стеклотары.