Тюменский проект "Ермаковы игры" отметили на "Тавриде"

Фото организаторов форума "Таврида" Фото организаторов форума "Таврида"

Народная смена "Вместе" объединила на "Тавриде" 450 молодых деятелей искусства, которые на 8 творческих школах работали над подготовкой концерта "Народы России".Тюменский регион на "Тавриде" представили пять человек: Лилия Вагина, Николай Мельников, Крестина Петрова, Галина Тимошенко, Лилия Чушева.

От Тюменской области на первой смене в "конвейере проектов" поучаствовал Николай Мельников с проектом "Ермаковы игры". Тюменец получил 500 тыс. рублей на реализацию инициативы. Николай отметил, что его проект направлен на развитие традиционной состязательной культуры и военного искусства казаков. Вместе с командой Николай проведет серию мастер-классов, соревнования и фестиваль по ратному делу.

Сейчас в Симферополе проходит вторая смена форума "Таврида". Архитекторы, урбанисты, уличные художники и дизайнеры посещают образовательные и дискуссионные площадки, лекции и практические сессии от гостей и экспертов, где развивают свои надпрофессионалные компетенции.

В смене "Стрит-арт" от Тюменской области также участвуют 5 человек: Александр Сивухин, Рената Биктимирова, Александра Гуляева, Екатерина Мякишева, Маргарита Гришина. В этом году "Таврида" объединит около 3 000 молодых людей из 85 регионов России на 6 образовательных площадках, пишет "АиФ - Западной Сибири".