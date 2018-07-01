Дачников приглашают на конкурс и мастер-классы

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Дачники из Тюмени продемонстрируют свои достижения на выставке-ярмарке “Дачное подворье”, которая пройдет в рамках фестиваля "Тюменская осень". Подать заявки на участие можно до 15 августа.

Участником выставки-ярмарки может стать любой житель города Тюмени. Подать заявку можно по адресу: город Тюмень, ул. Пермякова, д.24/2, кабинет № 6 либо по электронной почте.

Жители города Тюмени, которые до 15 августа подадут заявку на участие в выставке-ярмарке "Дачное подворье", научатся на бесплатных мастер-классах созданию композиций из дачных цветов и кулинарному карвингу.

Подготовиться к конкурсам тюменцам поможет Региональный центр "Семья". Начиная с 1 августа, каждую среду с 15 до 18 часов и каждую субботу с 10 до 13 часов на площадке центра по адресу пр. Геологоразведчиков, д. 14а пройдут бесплатные мастер-классы по флористике и кулинарному карвингу - художественной резке по фруктам.

Помимо этого все желающие смогут принять участие в мастер-классе по компьютерной грамотности "Понятный интернет", в ходе которого профессиональный программист научит пользоваться поисковыми системами и видеохостингом YouTube, пишет "Вслух.ру".