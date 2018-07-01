Врачи советуют тюменским дачникам поберечь суставы

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Болезни суставов часто дают о себе знать в разгар дачного сезона, предупреждают врачи. Увлеченные работой на участке садоводы часто не обращают внимания на первые признаки болезни и откладывают на потом посещение поликлиники.

"Причин возникновения артрита несколько. Чаще всего это инфекции, вызываемые бактериями, грибами, вирусами; аллергии; нарушение обмена веществ; травмы; авитаминоз; стресс; чрезмерная нагрузка на суставы; ожирение; алкоголизм; переохлаждение", - отмечает главврач тюменской медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Попов.

Ведущий симптом болезни – боли в одном или нескольких суставах. Поначалу слабые, они никак не сказываются на повседневной жизни человека. Однако затем болевой синдром волнообразно нарастает, усиливаясь при движении. Особенно артрит начинает беспокоить ночью. На начало артрита также указывают вторичные симптомы: утренняя скованность, опухание, покраснение кожи, повышение местной температуры в зоне воспаления, ограничение подвижности сустава.

Если артрит не лечить, то это чревато болезнями внутренних органов, сердечной недостаточностью, повреждением мягких тканей, разрывами сухожилий. Врачи советуют людям с артритом не поднимать вес более трех килограммов, избегать длительных повторяющихся движений, при утомление - отдыхать.

Если суставы уже "закрутило", особенно при меняющейся погоде, примите рекомендованные вашим лечащим врачом обезболивающие препараты, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".