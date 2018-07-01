Голышмановский район - лидер по производству молока в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

137 тонн сырого молока сдают голышмановские предприятия ежедневно. И по прогнозам, эта цифра будет увеличиваться. На минувшей неделе суточный надой на предприятии "Тюменские молочные фермы" превысил сто тонн молока. Вся отрасль молочного животноводства Тюменской области производит тысячу тонн молока в сутки.

Общая численность скота на ферме в Усть-Ламенке превышает 7 тысяч голов, дойное поголовье – 3 тыс. 200 коров. И среди них имеются свои рекордсмены по продуктивности.

" Есть животное, от которого в первую лактацию получили 14 тыс. 900 килограммов молока. Доилась эта корова 387 дней, – рассказывает исполнительный директор ООО "Тюменские молочные фермы" Андрей Зайцев. – То есть в сутки от одной особи получали пять ведер молока. Слагаемые продуктивности – питательная кормовая база, комфортные условия содержания поголовья и генетика скота".

Однако весь потенциал животных раскрывается при строгом соблюдении технологии, где все этапы взаимосвязаны, и здесь главная роль принадлежит человеку. –

"Кандидатов для работы на предприятии отбирали по всей России еще на этапе строительства комплекса, но предпочтение отдали местным специалистам, – говорит генеральный директор ООО "Тюменские молочные фермы" Андрей Григоращенко. – Каждый прошел несколько стажировок на крупнейших молочных комп- лексах страны. Есть соглашение с Голышмановским агропедколледжем, где совместно с нами ведут подготовку специалистов по направлениям и программам, востребованным в нашем комплексе. Кадры "высшей школы" готовит аграрный университет Северного Зауралья".

Следующий шаг для предприятия – выйти на проектные мощности и перешагнуть производственный рубеж 120 тонн молока в сутки. К строительству еще двух коровников на 1 тыс. 250 голов дойного стада планируют приступить в 2018 году, пишет "Тюменская область сегодня".