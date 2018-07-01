Творческих людей региона приглашают на новый конкурс "Удиви"

фото: moi-portal.ru фото: moi-portal.ru

Новый конкурс "Удиви" поможет раскрыть творческие способности жителей Тюменской области. Конкурс пройдет в несколько этапов, старт уже 8 августа.

Принять участие может любой желающий, достигший совершеннолетия. Что касается жанра, с которым может заявиться претендент, здесь каких-либо ограничений нет. Это может быть исполнение песни, композиции на любом музыкальном инструменте, художественное слово, танец и многое-многое другое. Организаторы допускают даже присутствие животных и помощников в виде команды поддержки во время выступления.

Проект пройдет в несколько этапов: участники будут выступать в отборочных турах. Выбирать тех, кто пройдет в следующий тур, будут члены жюри, куда войдут известные тюменцы и эксперты из творческой сферы. Таким образом, в следующий тур будут проходить три участника. Судьбу четвертого счастливчика определит народное голосование. Именно его победитель получит право двигаться дальше по турнирной таблице.

Для участия важно подготовить один номер и выступить с ним на конкурсе. Отборочные туры пройдут 8, 14 и 22 августа. Финал планируется провести 28 августа.

Как пишет "Мой портал", призеры и победители получат подарки от партнеров проекта. Главный приз – сертификат на 10 тыс. рублей в сеть ресторанов от главного партнера проекта.

Подробности, условия участия и регистрация доступны на странице проекта.