Завод "Профмодуль" начал использовать маркиратор

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Тюменский завод "Профмодуль" взял курс на техническое перевооружение. Очередной новинкой стал маркиратор.

"Это один из ярких примеров вспомогательного оборудования, который подтверждает наш статус одного из самых современных предприятий Тюменской области. - Как ясно из названия, благодаря этому прибору мы можем подписывать каждую деталь. Это очень удобно для заказчика. Ведь таким образом он может проследить путь детали, знать партию и любую другую полезную информацию. Раньше маркировали при помощи молотка, краска же просто смывалась с течением времени. Например, на нефтяном промысле бывают разные ситуации и важно четко знать, какой завод изготовил ту или иную деталь", - рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц.

Сейчас завод работает с крупными нефтегазовыми компаниями. В приоритете импортозамещение. -