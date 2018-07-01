ВТБ кредитует ГК "Строительный двор" на сумму один миллиард рублей

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ВТБ в Тюменской области подписал два кредитных соглашения с компанией ООО "Строительный двор Тюмень" на общую сумму 1 млрд рублей сроком на три года.

Заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании. Сотрудничество ВТБ и ГК "Строительный двор" развивается с 2012 года.

"ВТБ уже не первый год оказывает финансовую поддержку ГК "Строительный двор", что дает возможность предприятию стабильно работать, удовлетворяя спрос на рынке стройматериалов не только на Урале, но и в других регионах России. Надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжаться и позволит компании и далее выполнять все свои текущие и перспективные планы по развитию", - отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Cправка: ГК "Строительный Двор" является одним из основных игроков на рынке оптово-розничной торговли строительными и отделочными материалами федерального масштаба в Тюмени и других городах (Сургут, Пермь, Екатеринбург, Москва) и входит в топ-10 компаний рынка Do-It-Yourself (DIY) России.

На данный момент группа представлена тремя брендами - "Строительный Двор", "Теплоотдача", "Половик".