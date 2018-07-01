31 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Виталия Левенкова "Работающим пенсионерам: беззаявительный перерасчет пенсии".

В Тюмени в 12 часов в центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9, 1 этаж) начнется подведение итогов конкурса "Цветы у дома моего".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника управления ветеринарии Тюменской области Романа Зверева "Эпизоотическая ситуация в Тюменской области".

В Тюмени в 20 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165 а) начнется показ фильма легендарного режиссера Стэнли Кубрика.

В Тобольск в рабочей поездкой прибудет врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В Тобольске в 16 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется экспертная сессия по вопросам реновации первого лекарственного сада Сибири.

Этот день в истории:

В 1720 году Петр I отправился в плавание к берегам Финляндии.

В 1905 году в Петергофе под председательством Николая II началась серия совещаний по поводу плана создания Государственной думы Российской империи.

В 1917 году Временное правительство России лишило членов дома Романовых избирательного права на выборах Учредительного собрания.

В 1944 году погиб, не вернувшись из разведывательного полета, французский писатель-летчик Антуан де Сент-Экзюпери ("Планета людей", "Маленький принц").

В 1991 году СССР и США подписали договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений.