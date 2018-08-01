Гонка на лыжероллерах пройдет в "Жемчужине Сибири"

Фото ОШОР по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой. Фото ОШОР по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области, а также областные соревнования среди ветеранов по лыжероллерам и кроссу пройдут в Тюмени в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 4 и 5 августа.

Спортивное мероприятие объединит любителей здорового образа жизни старше 17 лет, сообщили в областной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.

4 августа в 11 часов начнется индивидуальная гонка на лыжероллерах свободным стилем на 3 км, 5 км и 10 км.

5 августа в 10 часов стартует кросс по пересеченной местности на 3,5 км и 7,5 км.

Организаторы отмечают, что для всех участников обязательно наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Дополнительная информация по телефону: 8 (3452) 217-807 (доб.2).