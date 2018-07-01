1 августа - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детском лагере "Алые паруса" начнется детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!" между коллективами детских оздоровительных центров Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника отдела безопасности на водных объектах - главного государственного инспектора по маломерным судам Тюменской области Сергея Семенова "Купальный сезон 2018. Проверка маломерных судов".

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Холодильная, 57а начнется пресс-тур, посвященный реализации программы капитальных ремонтов тепловых сетей Тюмени. Сбор СМИ в 13 часов 30 минут у здания администрации города (ул. Первомайская, 20).

В Тюмени в 15 часов 30 минут в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования (ул. Первомайская, 34/1 2 этаж, актовый зал) начнется сбор участников XII Всероссийских летних сельских спортивных игр.

В п. Московский пройдет "День поля".

В Тобольске состоится рабочая поездка врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Этот день в истории:

В 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело важное историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы, теперь все русские земли были воссоединены в границах единого Русского государства.

В 1774 году английский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

В 1939 году учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.