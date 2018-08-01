2 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов у мемориала "Вечный огонь" и на Исторической площади начнутся мероприятия, посвященные Дню Воздушно-Десантных войск.
В Тюмени в МТЦ "Космос" начнется летняя театральная школа под руководством Никиты Бетехтина.
Тюменский район рабочей поездкой посетит врио губернатора Тюменской области Александр Моор.
В с. Уват в центре занятости населения Увата и Уватского района пройдет ярмарка вакансий для выпускников образовательных учреждений.
Этот день в истории:
В 1858 году на улицах Бостона и Нью-Йорка установлены первые почтовые ящики.
В 1870 году в Лондоне открылось метро.
В 1887 году Роуэлл Ходж запатентовал колючую проволоку.
В 1916 году в Москве основан завод "Автомобильное моторное общество".
В 1940 году образована Молдавская ССР.
В 1995 году создано "Русское Радио".
В 1996 году в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.
В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где размещен Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.