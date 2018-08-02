Молодые тюменцы снимут видеоролики на тему защиты прав человека

Фото организаторов конкурса «Права человека глазами молодежи» Фото организаторов конкурса «Права человека глазами молодежи»

II Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов "Права человека глазами молодежи" запустила Академия инновационного образования и развития (Москва) к 70-летию Всеобщей декларации прав человека, сообщают организаторы.

Конкурс пройдет во всех регионах России. Его задача – привлечь молодежь к важной теме прав человека через современный формат – съемку видеороликов.

На конкурс принимаются работы в трех номинациях: игровой видеофильм, мультимедийная видеоработа, мультипликационный фильм продолжительностью не более 40 секунд. Прием работ продлится до 15 октября. Итоги конкурса и имена победителей будут озвучены в начале декабря 2018 года. Церемонию награждения победителей приурочат к празднованию 25-летия со дня принятия Конституции России и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

В 2017 году конкурс собрал более 700 работ, большинство из них (107 работ) выполнили жители Тюменской области. Четыре работы из 16 победных были из нашего региона.

Академия инновационного образования и развития стремится привлечь внимание молодежи к важной теме прав человека и побудить их к созданию безопасной информационной среды, к совместной деятельности в кругу семьи и со сверстниками. Конкурс планируют проводить ежегодно. Лучшие работы попадут в сборник методических материалов и будут использоваться для внеклассных занятий.

В этом году организаторы намерены собрать более 1,5 тыс. работ. Увидеть работы победителей и призеров, а также подать заявку на участие и изучить условия конкурса можно здесь.