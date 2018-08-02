Жара берет Россию в клещи и обходит стороной только Сибирь

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Жара в начале августа обходит стороной только Сибирь, а так она повсюду, сообщает ФОБОС.

Аномально тепло в начале августа в противоположных концах России. В Якутии из-за экстремальной погоды продолжает разгораться тайга. Общая площадь, пройденная огнем, около 1,5 млн га. В Приморье из-за высоких температур в 1,5 раза выросло число вызовов скорой помощи. Страдают от жары не только люди. В Мурманской области снизились надои молока: коровы в зной мало едят и много пьют. В то же время в крупных городах дымятся газоны.

У жары на востоке и западе страны одна природа. Главная причина такой погоды – нарушение западно-восточного переноса воздушных масс. Над Россией они движутся по своеобразной синусоиде. Над Русской равниной дуют юго-западные ветры, несущие тепло из Средиземноморья.

Восточнее Урала этот поток меняет направление на северное, и в Сибирь веет прохладой из Арктики. А вот над Дальним Востоком вновь формируется южная струя. В результате и здесь стоит жара словно в тропиках. В среду во многих районах Приморья столбики термометров поднимались выше отметки +30°. А в поселке Посьет максимальная температура составила около +35,5°, и почти на 3° был превышен рекорд 1988 года. Такая жара на юге Дальнего Востока в августе случается лишь раз в 8-9 лет. И в ближайшие дни ситуация в атмосфере над регионом существенно не изменится.

2-3 августа в столице Приморья по-прежнему экстремально жарко – +28…+30° вместо обычных +23°. И только с субботы под влиянием циклона в регионе начнутся дожди, местами возможны грозы. Так что приток солнечного тепла к земной поверхности сократится, а температурный режим вернется в рамки климата.

Столь же существенная зона перегрева сформировалась и на востоке Европы. Правда, здесь наиболее экстремальные температуры по-прежнему отмечались в северных широтах. Новые рекорды максимальной температуры зафиксированы, например, в Петрозаводске, Таллине. А вот в поселке Калевала на севере Карелии вообще обновился абсолютный рекорд жары всего августа – +31.9°; что более чем на градус выше предыдущего значения 2003 года.

Аномальное тепло задержится на Русской равнине по меньшей мере до начала следующей недели. Пик жары придется на четверг-пятницу. В Москве солнечно, и столбики термометров могут подниматься до +30…+31°. В последующие дни в регионе возможны кратковременные грозовые дожди, а температура понизится до +25…+26°, что по-прежнему на 4-5° выше нормы.