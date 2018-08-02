3 августа - события дня

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 3059, ул. 50 лет Октября, 207) начнется чемпионат по многоборью кинологов на первенство Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В Тюмени в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Тамары Казанцевой. Тема: "Депутатская деятельность Тамары Казанцевой

В Тюмени в 16 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) начнется праздничное мероприятие ко Дню железнодорожника.

В Тюмени в 19 часов в Networking cafe в шатре на крыльце тюменского технопарка начнется бесплатный семинар "Новые технологии: маркетинг, PR, реклама" для владельцев малого бизнеса.

В Тюмени с 10 до 11 часов в здании следственного управления СК РФ по Тюменской области ( ул. Шиллера, 44) исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов проведет личный прием граждан.

В Вагае в 13 часов на площади Дома культуры (ул. Первухина, 22) начнется XX областной фестиваль казачьей культуры "Благовест".

Этот день в истории:

В 1903 году было изобретено небьющееся стекло. Его автором был французский химик Эдуард Бенедиктус.

В 1921 году впервые авиация используется для борьбы с насекомыми-вредителями. Американский летчик Джон Макреди опыляет химикатами шесть акров леса в штате Огайо, пораженного гусеницами.

В 1953 году в Советском Союзе произведен взрыв термоядерной (водородной) бомбы.

В 2004 году была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.