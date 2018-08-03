4 августа - события дня

В Тюмени в 10 часов в "Жемчужине Сибири" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по лыжным гонкам, кросс, лыжероллеры, открытые областные соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов кросс, лыжероллеры.

В Сладковском районе в 9 часов на озере Власово начнется экстремальный забег с искусственными и естественными препятствиями "Путь к Победе".

Этот день в истории:

В 1326 году в Москве заложен первый каменный храм.

В 1662 году в Москве произошел Медный бунт.

В 1836 году в московском Кремле установлен Царь-колокол.

В 1901 году родился Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант и композитор.

В 1905 году родился Борис Александров, советский композитор и военный дирижер.

В 1951 году от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-м вокзал по объему пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР.