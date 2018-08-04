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Сборник "Мы живем на земле уватской" размещен в Интернете

Общество, 19:01 04 августа 2018

www.uvatregion.ru

Сборник "Мы живем на земле уватской", посвященный юбилею краеведческого музея "Легенды седого Иртыша" размещен в сети Интернет, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Бумажный вариант был выпущен в 2017 году ограниченным тиражом 300 экземпляров. Собрание состоит из пяти рубрик: "История исчезнувших предприятий", "Предприятия и учреждения Уватского района", "Село мое родное", "Судьбы наших земляков", "Тропинка к забытой деревне". В создании сборника участвовали жители района, которые сохранили историю ушедших в прошлое предприятий, трудовых династий и знаменитых личностей

До сегодняшнего дня ознакомиться со сборником можно было в сельских библиотеках. Теперь, прочесть книгу можно в режиме онлайн на официальном сайте района uvatregion.ru.

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