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Завершено следствие по делу о теракте в петербургском метро

Происшествия, 16:15 02 августа 2018

sledcom.ru

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга.

Как сообщает СК России, в числе обвиняемых — 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений: организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства, которые приступят к ознакомлению с ними.

Напомним, что 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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