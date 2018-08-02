В Югре температурный минимум августа побил рекорд 1944 года

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2 августа в Ханты-Мансийске минимальная температура составила 4,5°, что на 1,7° ниже абсолютного минимума (6,2°), зарегистрированного в 1944 году, сообщает Гидрометеоцентр.

Арктическая воздушная масса распространяется по Сибири. При прояснениях в ее западных и северных регионах в ночь на 2 августа местами отмечались заморозки.

Так в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском а.о. температура понижалась до -1°. В Томской области отмечена минимальная температура -0,3°.

На юге Западной Сибири максимальная температура 1 августа не превышала 23°, только в юго-восточной части (Республика Алтай и юг Кемеровской области) было тепло, местами 25…27°. На севере Томской области было совсем прохладно, местами 13…15°.

1 августа на востоке Ямало-Ненецкого а.о. отмечалась самая холодная погода: средняя суточная температура была на 8-10° ниже климатической нормы, днем составила 9…12°. В Новосибирской области, Томской области, центральных районах Красноярского края 1 августа выдалось холоднее обычного на 4°.

Холодная погода на юге Сибири сохранится до конца текущей недели. Ханты-Мансийский а.о. от заморозков "спасет" циклон с северо-запада с сильными дождями, которые ожидаются 3 и 4 августа. Хотя 3 августа в северных и восточных районах минимальная температура прогнозируется 1…6°. Днем 16…21°. 4 августа похолодание, днем 14…19°, ночью 7…12°.