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Амалия Гультяева - лауреат Всемирного летнего музыкального фестиваля

Общество, 08:01 05 августа 2018

фото: пресс-служба администрации Ишима

Ученица ишимской "Детской школы искусств" Амалия Гультяева получила диплом лауреата I степени на Всемирном летнем музыкальном фестивале, который прошел в австрийском Зальцбурге - на родине Моцарта.

Воспитанница ишимской школы искусств успешно прошла конкурсные прослушивания в номинации "Инструментальное исполнительство - фортепиано". Амалия продемонстрировала сложную программу, которая была выбрана организаторами - руководством "Шлоссконцерта" - и получила диплом лауреата I степени.

Прослушивания проходили в форме фестивальных концертов в одном из залов дворца "Мирабель", где когда-то играл Моцарт, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

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