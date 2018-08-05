Амалия Гультяева - лауреат Всемирного летнего музыкального фестиваля
фото: пресс-служба администрации Ишима
Ученица ишимской "Детской школы искусств" Амалия Гультяева получила диплом лауреата I степени на Всемирном летнем музыкальном фестивале, который прошел в австрийском Зальцбурге - на родине Моцарта.
Воспитанница ишимской школы искусств успешно прошла конкурсные прослушивания в номинации "Инструментальное исполнительство - фортепиано". Амалия продемонстрировала сложную программу, которая была выбрана организаторами - руководством "Шлоссконцерта" - и получила диплом лауреата I степени.
Прослушивания проходили в форме фестивальных концертов в одном из залов дворца "Мирабель", где когда-то играл Моцарт, сообщает пресс-служба администрации Ишима.