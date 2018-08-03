Тюменский суд вынес приговор паре наркодельцов

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Приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Тюменского района и его 24-летней сожительницы из Исетского района вынес Центральный районный суд г. Тюмени. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием сети Интернет в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пара проживала в квартире бабушки молодого человека в Тюмени и занималась наркоторговлей. Криминальная затея исходила от молодого человека. Он в одном из мессенджеров в декабре 2017 года создал аккаунт и разместил рекламные ссылки на него для поиска покупателей синтетических наркотиков.

Наркотики тюменец приобретал через тайники, сам их фасовал, а затем вместе с сожительницей делал закладки.

По версии следствия, в марте 2018 года молодой человек купил более 280 граммов синтетических наркотиков двух видов. Днем 3 апреля он сел за руль ВАЗ-21140 и вместе с сожительницей поехал делать закладки в подъездах жилых домов в Заречной части Тюмени. В общей сложности было сделано восемь тайников. При выходе из подъезда пару задержали.

Наркотики были изъяты из тайников. Опасные вещества нашли и по месту проживания наркодельцов, вещества были спрятаны в кастрюле.

По решению суда пара была заключена под стражу.

Суд назначил молодому человеку 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его сожительнице 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.