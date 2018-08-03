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Названы главные претенденты на "Оскар"

Общество, 12:16 03 августа 2018

Фото www.nnp.de

Список из 11 еще не вышедших фильмов, которые, по мнению кинокритиков, будут номинированы на кинопремию "Оскар-2019" составил Портал USA Today, сообщает Lenta.ru.

В перечень вошла лента "Звезда родилась" — дебют актера Брэдли Купера в качестве режиссера с Леди Гагой в одной из главных ролей. Российский релиз фильма о кантри-музыканте Джексоне Мейне (Купер) и певице Элли (Гага) запланирован на 4 октября. Кинокритики также отметили биографические драмы "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом (выходит на отечественные экраны 22 ноября) и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун (31 января).

Также в списке — фильмы "Вдовы" с Джоном Бернталом, "Сможете ли вы меня простить?" с Мелиссой МакКарти, "Белый парень Рик" с Мэттью Макконахи и "Красивый мальчик" с Тимоти Шаламе.

Вручение кинопремии "Оскар" состоится в 24 февраля 2019 года. Лучшим фильмом на предыдущей церемонии награждения критики признали картину "Форма воды", а режиссером года стал ее создатель Гильермо дель Торо.

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