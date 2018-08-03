ТюмГУ укрепляет партнерство с академической сферой

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Соглашение о сотрудничестве подписали Тюменский государственный университет и Тюменский научный центр СО РАН, сообщает вуз.

Стратегической целью соглашения стороны определяют интеграцию фундаментальной науки и высшего образования, повышение качества научных и научно-педагогических кадров, закрепление молодежи в сфере науки и образования.

Университет имеет богатый опыт сотрудничества с отдельными структурами ТНЦ, в том числе в научных исследованиях в Арктике, в образовании по реализации магистерской программы "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов".

"Подписанное соглашение позволит вывести на новый организационный уровень взаимодействие ведущего вуза региона с Тюменским научным центром СО РАН, начиная с определения приоритетной научной повестки для организации совместных научных исследований, формирования совместных исследовательских коллективов, до практической реализации результатов научных исследований в случае прикладных проектов", – подчеркнул проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.