Тюменцам расскажут о возможностях развития в социальном проектировании

архивное фото образовательной программы "Конкурс проектов «Моя идея» архивное фото образовательной программы "Конкурс проектов «Моя идея»

Стартовал прием заявок на образовательную программу грантового конкурса "Моя идея". Бесплатно посетить лекции от региональных и федеральных экспертов могут не только участники конкурса, но и все жители региона.

На образовательной программе участники узнают об основах социального проектирования и научатся создавать благоприятную среду для развития молодежных проектов в регионе. Программа будет разбита на блоки.

В первом блоке участникам расскажут о возможностях развития в социальном проектировании, покажут успешные региональные и федеральные кейсы. Так же у слушателей будет возможность поработать над креативными методиками мышления и отработать их на практике.

На втором блоке участников ждет разговор о принципах построения проектной команды и администрировании проекта. Слушатели образовательной программы научатся продвигать свои инициативы в социальных сетях, писать информационные материалы, составлять медиаплан и взаимодействовать со СМИ.

“На образовательной программе мы хотим видеть больше активных участников, чтобы наша молодежь смогла прокачаться и реализовывать свои проекты на высшем уровне. Мы хотим научить детально прорабатывать каждый из этапов проекта, показать как сделать распределение сил в команде наиболее эффективным. — рассказала руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Подать заявку на участие в программе можно до 24 августа, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".