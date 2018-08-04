Тюменцам расскажут о возможностях развития в социальном проектировании
Стартовал прием заявок на образовательную программу грантового конкурса "Моя идея". Бесплатно посетить лекции от региональных и федеральных экспертов могут не только участники конкурса, но и все жители региона.
На образовательной программе участники узнают об основах социального проектирования и научатся создавать благоприятную среду для развития молодежных проектов в регионе. Программа будет разбита на блоки.
В первом блоке участникам расскажут о возможностях развития в социальном проектировании, покажут успешные региональные и федеральные кейсы. Так же у слушателей будет возможность поработать над креативными методиками мышления и отработать их на практике.
На втором блоке участников ждет разговор о принципах построения проектной команды и администрировании проекта. Слушатели образовательной программы научатся продвигать свои инициативы в социальных сетях, писать информационные материалы, составлять медиаплан и взаимодействовать со СМИ.
“На образовательной программе мы хотим видеть больше активных участников, чтобы наша молодежь смогла прокачаться и реализовывать свои проекты на высшем уровне. Мы хотим научить детально прорабатывать каждый из этапов проекта, показать как сделать распределение сил в команде наиболее эффективным. — рассказала руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.
Подать заявку на участие в программе можно до 24 августа, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".