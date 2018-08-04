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5 августа - события дня

Общество, 18:00 04 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в парке Заречный начнется семейный фестиваль ПАПАТУТ.

В Вагайском районе в д. Старый Погост в 9 часов начнется День памяти атамана Ермака.

Этот день в истории:

В 1583 году английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение (первая английская колония в Северной Америке).

В 1844 родился Илья Ефимович Репин (ум. 1930), русский художник-передвижник.

В 1850 родился Ги де Мопассан (настоящее имя Анри Рене Альбер Ги де Мопассан; ум. 1893), французский писатель.

В 1891 году выпущены первые дорожные чеки ("American Express").

В 1898 году родился Василий Иванович Лебедев-Кумач (ум. 1949), советский поэт-песенник ("Широка страна моя родная…", "Веселый ветер").

В 1913 году сгорел деревянный Петровский дворец, находившийся на Петровском острове в Санкт-Петербурге.

В 1914 году в Кливленде, США установлены первые в мире электрические светофоры.

В 1941 году началась героическая оборона Одессы, 5 августа - 16 октября 1941 г - 73 дня.

В 1943 году произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны - 12 залпов из 124 орудий.

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