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6 августа - события дня

Общество, 18:00 05 августа 2018

фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ГУС (ул. Некрасова, д. 11, 4 этаж) начнется брифинг начальника Главного управления строительства – главного архитектора Тюменской области Сергея Шустова на тему: "Итоги первого полугодия 2018 года в сфере строительства".

В Тюмени стартует XIII областная экологическая экспедиция "По чистым берегам" в рамках областного проекта "Сохраним нашу землю голубой и зеленой".

Этот день в истории:

В 988 году состоялось Крещение Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.

В 1790 году писатель А. Радищев приговорен к казни за книгу "Путешествие из Петербурга в Москву".

В 1905 году принят закон об учреждении законосовещательной Государственной думы.

В 1945 году началась атомная бомбардировка японского города Хиросима.

В 2012 году марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.

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