6 августа - события дня
В Тюмени в 11 часов в ГУС (ул. Некрасова, д. 11, 4 этаж) начнется брифинг начальника Главного управления строительства – главного архитектора Тюменской области Сергея Шустова на тему: "Итоги первого полугодия 2018 года в сфере строительства".
В Тюмени стартует XIII областная экологическая экспедиция "По чистым берегам" в рамках областного проекта "Сохраним нашу землю голубой и зеленой".
Этот день в истории:
В 988 году состоялось Крещение Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.
В 1790 году писатель А. Радищев приговорен к казни за книгу "Путешествие из Петербурга в Москву".
В 1905 году принят закон об учреждении законосовещательной Государственной думы.
В 1945 году началась атомная бомбардировка японского города Хиросима.
В 2012 году марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.