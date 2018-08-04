Тюменским врачам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе "Связь поколений в здравоохранении"
clinica72.ru
Тюмень присоединилась к фотоконкурсу "Связь поколений в здравоохранении", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Организатор конкурса - Центр медицинской и фармацевтической информации и департамент здравоохранения Томской области - считает, что выставка переросла масштаб одного региона. Томские медики передали эстафету с символикой фотоконкурса директору Тюменской многопрофильной клиники "Нефтяник".
В Тюмени конкурс проводится в пяти номинациях: "Наставничество", "Династия", "Судьба, отданная людям", "Мое призвание – медицина" и "Врачи в спорте".
Прием работ продлится до 20 октября 2018 года.