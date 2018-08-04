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Тюменским врачам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе "Связь поколений в здравоохранении"

Общество, 10:38 04 августа 2018

clinica72.ru

Тюмень присоединилась к фотоконкурсу "Связь поколений в здравоохранении", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Организатор конкурса - Центр медицинской и фармацевтической информации и департамент здравоохранения Томской области - считает, что выставка переросла масштаб одного региона. Томские медики передали эстафету с символикой фотоконкурса директору Тюменской многопрофильной клиники "Нефтяник".

В Тюмени конкурс проводится в пяти номинациях: "Наставничество", "Династия", "Судьба, отданная людям", "Мое призвание – медицина" и "Врачи в спорте".

Прием работ продлится до 20 октября 2018 года.

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