Владимир Путин подписал закон о повышении НДС

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщают РИА "Новости".

С первого января 2019 года размер налога вырастет до 20% с нынешних 18. При этом сохранятся все льготные ставки, а также останется в силе право автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Одновременно до 2025 года продлится действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.