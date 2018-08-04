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Владимир Путин подписал закон о повышении НДС

Политика, 09:32 04 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщают РИА "Новости".

С первого января 2019 года размер налога вырастет до 20% с нынешних 18. При этом сохранятся все льготные ставки, а также останется в силе право автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Одновременно до 2025 года продлится действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная ставка для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

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