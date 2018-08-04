Агрофирма КРиММ будет использовать европейские технологии на новом заводе

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В Упоровском районе продолжается строительство завода агрофирмы КРиММ, рассчитанного на переработку 30 тыс. тонн картофеля. Инвестиционный проект реализован более чем на 50 процентов.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова в ближайшее время начнется монтаж оборудования. "Помимо возведения контура здания, заливаем полы, проводим системы коммуникаций. Особое внимание уделяем качеству работ. Оборудование будем ставить самое современное, уже хорошо зарекомендовавшее себя на европейском рынке", - пояснил он.

На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции: охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке.

"Мы постоянно на связи со специалистами голландской фирмы Kiremko. Несмотря на то, что КРиММ признан одним из самых прогрессивных сельхозпредприятий России в области картофелеводства, мы не считаем для себя зазорным постоянно учиться. Совсем недавно в Упоровский район приезжали ведущие агроспециалисты Королевства Нидерланды. Совместно осмотрели поля, занятые овощными культурами открытого грунта, системы полива, холодильные установки. Это сотрудничество будем продолжать", - подытожил Геннадий Рязанов.