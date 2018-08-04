Первая в России школа комиксистов готовит выставку работ в Тюмени

фото: лекция в школе Comic Camp Tyumen фото: лекция в школе Comic Camp Tyumen

Выставка комиксов, созданных студентами первой в России школы комиксистов Comic Camp Tyumen, откроется в молодежном театральном центре "Космос" 26 августа.

За два месяца обучения преподаватели разобрали со всеми желающими создание комикса по этапам: от режиссуры до постановки и дизайна. Участники Школы вместе с экспертами создали несколько тестовых мини-комиксов и готовы презентовать их на выпускном. Закрытие Comic Camp Tyumen пройдет в формате арт-вечеринки.

По словам организаторов, они увидели отклик у жителей города и хотят продолжать образовательную деятельность. За новостями проекта можно следить в группе во "ВКонтакте", пишет "Мой портал".