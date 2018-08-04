В Тюмени продолжается конкурс "Папа года"

фото: #ПАПАТУТ | Тюмень фото: #ПАПАТУТ | Тюмень

39 тюменцев претендуют на звание "Папа года". Конкурс проводится в восьми номинациях. Церемония награждения состоится в Тюмени 12 августа

Мужчины соревнуются в офлайн номинациях за звания: "Мой папа самый спортивный", "Мой папа самый творческий", "Мой папа — мастер на все руки", "Мой папа — кулинар", "Мой папа самый умный".

Кроме этого у премии две онлайн номинации: "Мой папа самый медийный" и "Мой папа самый популярный". Медийные отцы выполняют задания - снимают видео, пишут тексты и публикуют результаты под хештегом #папамедийный на страницах в социальных сетях. Самого популярного отца выбирают тюменцы в народном голосовании.

Почетное звание "Папа года" получит активный отец, который принимал участие во всех интерактивах и справился со всеми заданиями.

Подробно ознакомиться с мастер-классами премии, а также с образовательной программой семейного фестиваля #ПАПАТУТ можно на сайте или в группе во "ВКонтакте".

Напомним, что фестиваль #ПАПАТУТ пройдет в Тюмени 5 августа, пишет "Мегатюмень".