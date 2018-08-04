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Тюменцы помогут нуждающимся детям собрать школьный рюкзак

Общество, 15:24 04 августа 2018

ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Волонтеры общественной организации "Тепло души — детям-сиротам" объявили сбор школьной канцелярии и средств для детей из малообеспеченных семей в преддверии 1 сентября.

Горожан просят присоединиться к акции и принести в пункт сбора ручки, тетрадки, карандаши и портфели для школьников, так же принимаются и наборы для рисования, фломастеры, медовая акварель, кисточки, детские ножницы, цветная бумага и цветной картон. Все это можно принести по адресу: 50 лет Октября, 63а, созвонившись с волонтерами Анной +7(932)327-40-25 или Элей +7(905)824-41-69.

Все отчеты о пожертвованиях будут публиковаться в официальной группе общественной организации "ВКонтакте", сообщает "Вслух.ру".

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