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Психологи помогают детям определиться с будущей профессией

Общество, 17:48 04 августа 2018

gradepowerlearning.com

Акция "Летний лагерь - территория профориентации" прошла на территории детского оздоровительного центра "Дружба - Ямал".

Психологи Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района рассказали ребятам на что обратить внимание при выборе профессии и будущего работодателя.

Как рассказала специалист центра профориентации Ольга Анина, за месяц в акции приняли участие более 300 ребят, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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