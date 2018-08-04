Психологи помогают детям определиться с будущей профессией
gradepowerlearning.com
Акция "Летний лагерь - территория профориентации" прошла на территории детского оздоровительного центра "Дружба - Ямал".
Психологи Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района рассказали ребятам на что обратить внимание при выборе профессии и будущего работодателя.
Как рассказала специалист центра профориентации Ольга Анина, за месяц в акции приняли участие более 300 ребят, пишет "АиФ - Западная Сибирь".