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Тюменские дачники могут помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации

Общество, 18:32 04 августа 2018

Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)

Неравнодушные тюменцы могут поделиться овощами с постояльцами Дома милосердия "Богадельня". Социальному приюту для людей, оставшихся без жилья, нужны продукты питания.

"Нам очень нужен картофель, если у кого-то есть прошлогодний, будем очень признательны. Примем в любом количестве. Семья "Богадельни" большая. Будем признательны за помощь", – обратилась к тюменцам руководитель "Богадельни" Галина Пуршуткина.

Кстати, в "Богадельне" будут рады любой помощи. Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711), или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050, пишет "Вслух.ру".

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