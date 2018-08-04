  • 4 августа 20184.08.2018суббота
  • USD63,4549
    EUR73,4744
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер северный

Смена "Город профессий" помогла трудным подросткам найти свой путь

Общество, 20:16 04 августа 2018

www.gigbor.by

Летняя смена "Город профессий" завершилась в Тюменском областном центре профилактики и реабилитации. 50 ребятам из группы риска помогли определиться с будущей профессией, сообщает региональный департамент социального развития.

Подростки познакомились с такими профессиями как экскурсовод, программист, архитектор, парикмахер-визажист, модельер-дизайнер. Как отметила заместитель директора центра Елена Беседина, интересным для ребят стал мастер-класс по технике, посвященный основам графического языка.

Подростки также встречались со специалистами центров занятости населения и профилактики и борьбы со СПИД, а также с волонтерами профилактического движения областного отряда "Action".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:16 04.08.2018Смена "Город профессий" помогла трудным подросткам найти свой путь
19:01 04.08.2018Сборник "Мы живем на земле уватской" размещен в Интернете
18:32 04.08.2018Тюменские дачники могут помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации
18:14 04.08.2018Министр гражданской обороны Греции подал в отставку из-за лесных пожаров