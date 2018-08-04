Смена "Город профессий" помогла трудным подросткам найти свой путь

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Летняя смена "Город профессий" завершилась в Тюменском областном центре профилактики и реабилитации. 50 ребятам из группы риска помогли определиться с будущей профессией, сообщает региональный департамент социального развития.

Подростки познакомились с такими профессиями как экскурсовод, программист, архитектор, парикмахер-визажист, модельер-дизайнер. Как отметила заместитель директора центра Елена Беседина, интересным для ребят стал мастер-класс по технике, посвященный основам графического языка.

Подростки также встречались со специалистами центров занятости населения и профилактики и борьбы со СПИД, а также с волонтерами профилактического движения областного отряда "Action".