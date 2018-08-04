  • 4 августа 20184.08.2018суббота
  • USD63,4549
    EUR73,4744
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-восточный

Ученые выяснили наиболее вероятную причину гибели майя

Общество, 16:14 04 августа 2018

Фото РИА "Новости"

Цивилизацию индейцев майя погубили продолжительные периоды засухи, в результате которых средний уровень осадков в регионе уменьшился примерно наполовину, а влажность воздуха снизилась на семь процентов. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Science, сообщает РИА "Новости".

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий. Она оставила после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, исчезнув с лица Земли примерно в IX веке нашей эры, когда большинство городов — государств майя были покинуты жителями. Ученые до сих пор спорят о причинах этого цивилизационного коллапса.

В общей сложности, как показывают расчеты ученых, полуостров Юкатан и южные регионы Мексики пережили пять периодов засухи, продолжавшихся несколько десятилетий, что должно было "добить" те города-государства, которым удалось пережить первые подобные инциденты благодаря развитой системе водохранилищ. Эти же засухи могли вызывать конфликты и войны между полисами за доступ к воде, заключают авторы статьи.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 04.08.2018Между Санкт-Петербургом и Псковом запустили "Ласточку"
16:52 04.08.2018Тюменский школьник Богдан Якимович быстрее всех переплыл Тургояк
16:14 04.08.2018Ученые выяснили наиболее вероятную причину гибели майя
15:24 04.08.2018Тюменцы помогут нуждающимся детям собрать школьный рюкзак