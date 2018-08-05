Нейрохирургический стационар Тобольска готов к приему пациентов

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Капитальный ремонт в четырех отделениях хирургического корпуса областной больницы № 3 в Тобольске завершен. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, здесь уже работает нейрохирургический стационар для плановых пациентов.

Помещения ОКБ №3 полностью обновились: заменены все коммуникации, закуплена мебель, установлена новая сантехника, душевые кабины. В отделении травматологии несколько палат выделено для плановых пациентов нейрохирургического профиля. Операции и телемедицинские консультации ведет врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Тихомиров.

Больница приобрела набор титановых пластин для закрытия дефектов свода черепа - жителям города, Тобольского, Уватского и Вагайского районов, перенесшим трепанацию черепа, не придется ездить в Тюмень - местные нейрохирурги по направлению терапевта помогут им по полису ОМС.

Врач-нейрохирург также оказывает экстренную помощь при черепно-мозговой травме и геморрагическим инсульте. За месяц в экстренном порядке к нему поступает от 12 до 20 пациентов с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести.